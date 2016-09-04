23:23 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сэм Эллардайс: "Сломить Словакию было непросто"

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Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс после победы над сборной Словакии (1:0) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 подчеркнул, что сломить сопротивление соперника было непросто. Большую часть второго тайма словаки играли в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Мартин Шкртел.

– Была нервная концовка, – приводит официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA) слова Эллардайса. – Когда соперник остается в меньшинстве, это значит, что твоя команда должна победить. Но сломить Словакию было непросто. Соперник прилагал много усилий, самоотверженно оборонялся, но думаю, мы получили то, что заслужили.

Все выглядело так, что в итоге мы не добьемся победы. Мы попали в штангу, 20 раз ударили по воротам, у соперника – семь. Сборная Англии доминировала и в конце концов добилась важнейшей победы.

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