22:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сэм Эллардайс: "Не могу мешать Руни"

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Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс высоко оценил игру нападающего Уэйна Руни в матче группового турнира чемпионата мира-2018 со Словакией (1:0). Специалист подчеркнул, что доволен игрой форварда, но хочет, чтобы он действовал ближе к атакующей линии.

- Руни занял позицию на поле, которую хотел, он контролировал середину поля, - приводит The Telegraph. - Я не могу ему мешать девствовать там, где он хочет. Мне кажется, что на международном уровне у Уэйна больше опыта, чем у меня, как у тренера. Я не могу указать ему позицию, но могу оценить его действия. Он играл хорошо, но хотел бы видеть его в атакующей линии.

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