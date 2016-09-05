Сэм Эллардайс: "Не могу мешать Руни"

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс высоко оценил игру нападающего Уэйна Руни в матче группового турнира чемпионата мира-2018 со Словакией (1:0). Специалист подчеркнул, что доволен игрой форварда, но хочет, чтобы он действовал ближе к атакующей линии.

- Руни занял позицию на поле, которую хотел, он контролировал середину поля, - приводит The Telegraph. - Я не могу ему мешать девствовать там, где он хочет. Мне кажется, что на международном уровне у Уэйна больше опыта, чем у меня, как у тренера. Я не могу указать ему позицию, но могу оценить его действия. Он играл хорошо, но хотел бы видеть его в атакующей линии.