Сэм Эллардайс: "Англичане гордились сборной, но матч с Исландией все изменил"

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 со Словакией подчеркнул, что он не думает о раскладах в целом, а сосредоточен лишь на конкретной игре. Встреча пройдет 4 сентября в Трнаве и начнется в 19.00 по московскому времени.

– До чемпионата мира в России еще очень долго, поэтому я сосредоточен только на конкретном матче, – приводит The Guardian слова Эллардайса. – Надеюсь, болельщики после матча со Словакией скажут: "Англия снова в деле и смотрелась великолепно".

Нация гордилась командой до игры с Исландией, – продолжил Эллардайс. – Но один результат все кардинально изменил. Это поражение стало большим разочарованием для всем, а для футболистов – в первую очередь. Надеюсь, что мы снова обретем уверенность, пробьемся на ЧМ-2018 и выступит там лучше.