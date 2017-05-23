Селезнев и Коноплянка вызваны в сборную Украины на матчи с Мальтой и Финляндией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список игроков на товарищеский матч с Мальтой и игру отборочного турнира ЧМ-2018 против Финляндии. В списке вызванных - бывший нападающий "Кубани" Евгений Селезнев. Наибольшее представительство - 2 вратаря и 8 полевых игроков - получил "Шахтер".

Полностью заявка сборной Украины выглядит следующим образом: вратари: Пятов, Шевченко (оба - "Шахтер"), Лунин ("Днепр"); защитники: Кучер, Ракицкий, Бутко, Ордец, Кривцов (все - "Шахтер"), Морозюк ("Динамо"), Соболь ("Заря"), Матвиенко ("Карпаты"); полузащитники: Степаненко, Малышев, Коваленко (все - "Шахтер"), Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Шепелев (все - Динамо), Коноплянка ("Шальке", Германия), Шахов (ПАОК, Греция), Малиновский ("Генк", Бельгия); нападающие: Беседин ("Динамо"), Селезнев ("Карабюкспор", Турция).

В резерв сборной включены: нападающий Кравец ("Гранада", Испания), полузащитники - Ротань ("Днепр"), Петряк ("Заря") и Цыганков ("Динамо").

С Мальтой Украина сыграет в Граце 6 июня, с Финляндией - 11 июня на выезде.