13:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Себастьян Коатес: "Неймар - один из тех, кого сложно остановить"

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Защитник сборной Уругвая Себастьян Коатес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии отметил, что Неймара сложно остановить. Встреча состоится завтра и начнется в 2.00 по московскому времени.

- Мы все знаем, какой игрок Неймар, - цитирует AS Коатеса. - Он один из тех игроков, которых действительно сложно остановить, и обороне сборной Уругвая нужно сосредоточиться на нем. Однако вся бразильская команда несет опасность, у них очень хорошие игроки. Думаю, что Неймар на одном уровне с Месси и Суаресом. Он непредсказуемый игрок, поэтому мы должны быть сосредоточены.

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Материалы REN-TV

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