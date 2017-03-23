Себастьян Коатес: "Неймар - один из тех, кого сложно остановить"

Защитник сборной Уругвая Себастьян Коатес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии отметил, что Неймара сложно остановить. Встреча состоится завтра и начнется в 2.00 по московскому времени.

- Мы все знаем, какой игрок Неймар, - цитирует AS Коатеса. - Он один из тех игроков, которых действительно сложно остановить, и обороне сборной Уругвая нужно сосредоточиться на нем. Однако вся бразильская команда несет опасность, у них очень хорошие игроки. Думаю, что Неймар на одном уровне с Месси и Суаресом. Он непредсказуемый игрок, поэтому мы должны быть сосредоточены.