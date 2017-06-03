Счетная палата не выявила серьезных нарушений при подготовке к ЧМ-2018

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что подготовка к чемпионату мира-2018 проходит без каких-либо серьезных нарушений. По ее словам, в ходе проверки инспектируются все составляющие плана подготовки к турниру.

- Мы недавно завершили проверку подготовки. Я не могу сказать, что мы увидели там какие-то достаточно серьезные нарушения. Есть определенные отставания по графику выполнения работ, они есть по отдельным стадионам, по строительству дорог, но это все устранимо, - цитирует ТАСС Голикову. - Мы достаточно тесно сотрудничаем с вице-премьером Виталием Мутко по этому поводу, обсуждали достаточно предметно результаты этой проверки, и у нас нет оснований предполагать, что Россия не будет готова к чемпионату мира по футболу.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.