23:35 2 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборные Англии и Шотландии выйдут на матч с красными маками, даже если ФИФА запретит это

0
0
0

Глава Футбольной ассоциации Англии (ФА) Мартин Гленн пообещал, что английская и шотландская сборные выйдут на матч отборочного турнира ЧМ-2018 11 ноября с красными маками. Как сообщает журналист ВВС Ричард Конвэй, ему об этом сообщил лично Гленн. По его словам, ФА намерена проигнорировать указание ФИФА, которая намерена запретить выход сборных на поле с красными маками на форме.

Напомним, 11 ноября в странах Содружества отмечается День памяти, посвященный всем погибшим солдатам. Поэтому в ФА удивлены запретом ФИФА и продолжают дискуссию по этому поводу.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ