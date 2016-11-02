Сборные Англии и Шотландии выйдут на матч с красными маками, даже если ФИФА запретит это

Глава Футбольной ассоциации Англии (ФА) Мартин Гленн пообещал, что английская и шотландская сборные выйдут на матч отборочного турнира ЧМ-2018 11 ноября с красными маками. Как сообщает журналист ВВС Ричард Конвэй, ему об этом сообщил лично Гленн. По его словам, ФА намерена проигнорировать указание ФИФА, которая намерена запретить выход сборных на поле с красными маками на форме.

Напомним, 11 ноября в странах Содружества отмечается День памяти, посвященный всем погибшим солдатам. Поэтому в ФА удивлены запретом ФИФА и продолжают дискуссию по этому поводу.