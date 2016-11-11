Сборные Англии и Шотландии проигнорировали требование ФИФА об изображении красного мака на формах

На очный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборные Англии и Шотландии вышли в футболках со знаком красного мака, являющегося символом памяти жертв военных конфликтов. Дело в том, что 11 ноября в Великобритании является днем, посвященным памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества.
Однако за несколько дней до матча ФИФА официально запретила этим сборным выходить на поле в футболках с изображением красного мака. По мнению ФИФА, красный мак – это политический символ, изображение которого на экипировке футболистов не может быть. Требование было проигнорировано обеими командами.
England and Scotland have defied Fifa and worn black armbands adorned with poppies at Wembley.https://t.co/CQlumuy8hM pic.twitter.com/EwCLVqZM1M– Match of the Day (@BBCMOTD) 11 ноября 2016 г.
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