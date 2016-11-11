Сборные Англии и Шотландии проигнорировали требование ФИФА об изображении красного мака на формах

На очный матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборные Англии и Шотландии вышли в футболках со знаком красного мака, являющегося символом памяти жертв военных конфликтов. Дело в том, что 11 ноября в Великобритании является днем, посвященным памяти погибших в войнах солдат стран Британского содружества.

Однако за несколько дней до матча ФИФА официально запретила этим сборным выходить на поле в футболках с изображением красного мака. По мнению ФИФА, красный мак – это политический символ, изображение которого на экипировке футболистов не может быть. Требование было проигнорировано обеими командами.