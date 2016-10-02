Сборные Англии и Франции поборются за Дембеле?

Футбольная ассоциация Англии (ФА) рассматривает возможность приглашения нападающего "Селтика" Мусса Дембеле в сборную. Как сообщает The Mirror, 20-летний форвард впечатлил своей игрой в шотландском клубе представителей ФА, и они хотят опередить французских коллег, пригласив Дембеле в английскую сборную. На следующей неделе Дембеле может дебютировать в молодежной сборной Франции, куда был впервые вызван. Однако с 16 лет он живет в Великобритании, и в следующем году сможет претендовать на место в сборной Англии после решения ряда процессуальных вопросов.