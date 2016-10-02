09:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборные Англии и Франции поборются за Дембеле?

0
0
0
2

Футбольная ассоциация Англии (ФА) рассматривает возможность приглашения нападающего "Селтика" Мусса Дембеле в сборную. Как сообщает The Mirror, 20-летний форвард впечатлил своей игрой в шотландском клубе представителей ФА, и они хотят опередить французских коллег, пригласив Дембеле в английскую сборную. На следующей неделе Дембеле может дебютировать в молодежной сборной Франции, куда был впервые вызван. Однако с 16 лет он живет в Великобритании, и в следующем году сможет претендовать на место в сборной Англии после решения ряда процессуальных вопросов.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

честный человечишко

А у нас за дембелей уже и убыточные колхозы не борются...

11:44

баламошка

Англо-саксы и галлы дерутся за негра. Куда катится мир?) Против братьев наших меньших (африканцев) ничего не имею (кроме Тыты Туре). Но это странно. Глобализация-естественный исторический процесс и бороться с ней глупо. Но нужно, чтобы она происходила более плавно. Считаете по-другому? Посмотрите на нынешнюю Францию. Одна из лучших европейских стран скатывается на дно. И вообще мир сошёл с ума. Если белый называет чёрного чёрным-это расизм, если наоборот-это нормально. Где логика, безумные толерасты? P.S. Яя Туре шляпа, Гитлер-палкосос.

10:11

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ