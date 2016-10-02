Сборные Англии и Франции поборются за Дембеле?

Футбольная ассоциация Англии (ФА) рассматривает возможность приглашения нападающего "Селтика" Мусса Дембеле в сборную. Как сообщает The Mirror, 20-летний форвард впечатлил своей игрой в шотландском клубе представителей ФА, и они хотят опередить французских коллег, пригласив Дембеле в английскую сборную. На следующей неделе Дембеле может дебютировать в молодежной сборной Франции, куда был впервые вызван. Однако с 16 лет он живет в Великобритании, и в следующем году сможет претендовать на место в сборной Англии после решения ряда процессуальных вопросов.
честный человечишко
А у нас за дембелей уже и убыточные колхозы не борются...
11:44
баламошка
Англо-саксы и галлы дерутся за негра. Куда катится мир?) Против братьев наших меньших (африканцев) ничего не имею (кроме Тыты Туре). Но это странно. Глобализация-естественный исторический процесс и бороться с ней глупо. Но нужно, чтобы она происходила более плавно. Считаете по-другому? Посмотрите на нынешнюю Францию. Одна из лучших европейских стран скатывается на дно. И вообще мир сошёл с ума. Если белый называет чёрного чёрным-это расизм, если наоборот-это нормально. Где логика, безумные толерасты? P.S. Яя Туре шляпа, Гитлер-палкосос.
10:11