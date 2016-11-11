Сборная Венесуэлы забила пять безответных голов в ворота Боливии

Сборная Венесуэлы разгромила команду Боливии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. В составе хозяев хет-трик оформил нападающий Джозеф Мартинес.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Южная Америка
11-й тур
Венесуэла - Боливия - 5:0 (2:0)
Голы: Коуффати, 3 (1:0). Мартинес, 10 (2:0). Мартинес, 67 (3:0). Мартинес, 70 (4:0). Отеро, 74 (5:0).
Венесуэла: Эрнандес, Вискаррондо, Фельтшер, А. Гонсалес, Вильянуэва, Ринкон, Отеро (К. Гонсалес, 77), Самбрано, Мурильо, Мартинес (Сантос, 71), Коуффати (Фигера, 64).
Боливия: Лампе, Родригес, Ральдес, Бехарано, Сентено, Асоге, Вейсага (Кастро, 46), Вайяр, Морено, Рамальо (Кампос, 78), Дук (Соч, 46).
Предупреждения: Родригес, 40. Рамальо, 64.
Судья: Куна (Уругвай).
11 ноября.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/america/
Москвич1985
sashok_58, за Венесуэлу забивал в этом матче ДЗОЗЕФ Мартинес, это другой игрок
12:10
sashok_58
Джексон Мартинес - к сведению, играет за сборную Колумбии..
05:03