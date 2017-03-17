14:37 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Украины презентовала новую форму

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Официальный "Твиттер" Федерации футбола Украины опубликовал фотографию новой формы национальной команды. Украинская сборная будет играть в экипировке от Joma. Наиболее примечательной особенностью формы является вертикальный орнамент на нижней части футболок и на шортах. 

Впервые в этой форме подопечные Андрея Шевченко сыграют 24 марта, в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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merniloskut

Им чёрно-красная больше подходит!((

15:04

56rus

ниочем

14:41

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