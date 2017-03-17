Сборная Украины презентовала новую форму

Официальный "Твиттер" Федерации футбола Украины опубликовал фотографию новой формы национальной команды. Украинская сборная будет играть в экипировке от Joma. Наиболее примечательной особенностью формы является вертикальный орнамент на нижней части футболок и на шортах.
Впервые в этой форме подопечные Андрея Шевченко сыграют 24 марта, в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.
Відтепер саме такою буде роздягальня збірної!#МиЗбірна pic.twitter.com/8U1HOFLt2V– ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 17 марта 2017 г.
merniloskut
Им чёрно-красная больше подходит!((
15:04
56rus
ниочем
14:41