Сборная Украины презентовала новую форму

Официальный "Твиттер" Федерации футбола Украины опубликовал фотографию новой формы национальной команды. Украинская сборная будет играть в экипировке от Joma. Наиболее примечательной особенностью формы является вертикальный орнамент на нижней части футболок и на шортах.

Впервые в этой форме подопечные Андрея Шевченко сыграют 24 марта, в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии.