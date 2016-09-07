Сборная Украины может бойкотировать чемпионат мира в России

Сборная Украины, в случае если пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, может бойкотировать турнир по политическим мотивам, утверждают "Известия". Вероятность полного игнорирования мирового первенства сейчас рассматривается на уровне администрации Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководства страны.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире попали в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косова, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только команда, занявшая первое место в группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах.



