10:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Украины может бойкотировать чемпионат мира в России

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Сборная Украины, в случае если пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, может бойкотировать турнир по политическим мотивам, утверждают "Известия". Вероятность полного игнорирования мирового первенства сейчас рассматривается на уровне администрации Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководства страны.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире попали в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косова, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только команда, занявшая первое место в группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах. 

 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/630910

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Platinum1991

Сборная Украины НЕ пройдет квалификацию, а стало быть все их американские антироссийские демарши НИКОМУ не нужны!!! Чихать мы хотели на этих проамериканских ИДИОТОВ и на их американские демарши!!! Они умеют только демагогию разводить, да истерить по всякому поводу, а если его НЕТ, то высасывают из пальца и кормят им украинцев, потому что их кормить больше НЕЧЕМ! Хлеба -НЕТ! Угля -НЕТ! Газа - НЕТ! А есть только ДЕМАГОГИЯ и американский ПОДХАЛИМАЖ! Америка платит и она заказывает этот украинский антироссийский ДЕМАРШ!

11:52

ivaradm

Да и слава Богу :) На трибунах станет безопаснее.

11:43

СергеичЪ

Они пусть туда сначала пробьются

11:28

Felix BARSA

Бог с ней,есть другие более ДОСТОЙНЫЕ СБОРНЫЕ! А Вам,хохлы,еще отбор пройти надо,еле соскочили от Исландии...

11:25

lokofanat

Как уже верно было замечено, туда ещё надо попасть, это во-первых. А во-вторых, если хотят бойкотировать- могут начинать уже сейчас, технарь 0-3 в каждом матче им будет обеспечен, вот только жалко исландцев- зря силы тратили и потеряли 2 очка :)

11:25

эдпитер

Прежде,чем бойкотировать, надо бы сначала туда попасть))))))

11:19

merzavcik82

Ха! Еще не вышли, а уже нос воротят. В тако группе они и третье место могут не занять.

11:12

честный человечишко

Что там будет с Украиной и на Украине к 18-му году?..

11:04

Lennon

Не хотят - не надо... Насильно никого не зовем!

10:58

Tramvaj

Не попадут же, чего воздух сотрясать.

10:55

lavric999

Вы сначала выйдите из группы..))) Испугали прямо, я лучше на Исландию посмотрю, чем на хохлов, которые показали хуже игру на ЧЕ-2016, чем даже наша сборная!

10:25

Джон....Сильвер

Весь мир прямо расплачется от их бойкота!

10:24

Я за ЗОЖ

они и так не попадут

10:19

MasterMitya

ахаххаа

10:18

СпортМэн

Завтра начнут?

10:16

shur

Во что превратилась Украина? Бандеровцы рулят.

10:11

Красно синий

Что,по телевизору смотреть не будут???

10:11

NickNo

Ну и хорошо. Меньше всяких идиотов будет

10:11

sars882

пусть сначала выйдут на чм18

10:10

spartakch

а чего бы не начать с пляжного футбола, где им играть против нашей сборной? Пусть дома скачут, своих дураков хватает.

10:09

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Материалы других СМИ