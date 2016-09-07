Сборная Украины может бойкотировать чемпионат мира в России

Сборная Украины, в случае если пройдет квалификацию и пробьется в финальную часть чемпионата мира-2018 в России, может бойкотировать турнир по политическим мотивам, утверждают "Известия". Вероятность полного игнорирования мирового первенства сейчас рассматривается на уровне администрации Федерации футбола Украины (ФФУ) и руководства страны.
Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире попали в группу I вместе со сборными Финляндии, Исландии, Косова, Хорватии и Турции. Напрямую в финальную часть чемпионата мира проходит только команда, занявшая первое место в группе. Сборная, ставшая второй, примет участие в стыковых матчах.
Platinum1991
Сборная Украины НЕ пройдет квалификацию, а стало быть все их американские антироссийские демарши НИКОМУ не нужны!!! Чихать мы хотели на этих проамериканских ИДИОТОВ и на их американские демарши!!! Они умеют только демагогию разводить, да истерить по всякому поводу, а если его НЕТ, то высасывают из пальца и кормят им украинцев, потому что их кормить больше НЕЧЕМ! Хлеба -НЕТ! Угля -НЕТ! Газа - НЕТ! А есть только ДЕМАГОГИЯ и американский ПОДХАЛИМАЖ! Америка платит и она заказывает этот украинский антироссийский ДЕМАРШ!
11:52
ivaradm
Да и слава Богу :) На трибунах станет безопаснее.
11:43
СергеичЪ
Они пусть туда сначала пробьются
11:28
Felix BARSA
Бог с ней,есть другие более ДОСТОЙНЫЕ СБОРНЫЕ! А Вам,хохлы,еще отбор пройти надо,еле соскочили от Исландии...
11:25
lokofanat
Как уже верно было замечено, туда ещё надо попасть, это во-первых. А во-вторых, если хотят бойкотировать- могут начинать уже сейчас, технарь 0-3 в каждом матче им будет обеспечен, вот только жалко исландцев- зря силы тратили и потеряли 2 очка :)
11:25
эдпитер
Прежде,чем бойкотировать, надо бы сначала туда попасть))))))
11:19
merzavcik82
Ха! Еще не вышли, а уже нос воротят. В тако группе они и третье место могут не занять.
11:12
честный человечишко
Что там будет с Украиной и на Украине к 18-му году?..
11:04
Lennon
Не хотят - не надо... Насильно никого не зовем!
10:58
Tramvaj
Не попадут же, чего воздух сотрясать.
10:55
lavric999
Вы сначала выйдите из группы..))) Испугали прямо, я лучше на Исландию посмотрю, чем на хохлов, которые показали хуже игру на ЧЕ-2016, чем даже наша сборная!
10:25
Джон....Сильвер
Весь мир прямо расплачется от их бойкота!
10:24
Я за ЗОЖ
они и так не попадут
10:19
MasterMitya
ахаххаа
10:18
СпортМэн
Завтра начнут?
10:16
shur
Во что превратилась Украина? Бандеровцы рулят.
10:11
Красно синий
Что,по телевизору смотреть не будут???
10:11
NickNo
Ну и хорошо. Меньше всяких идиотов будет
10:11
sars882
пусть сначала выйдут на чм18
10:10
spartakch
а чего бы не начать с пляжного футбола, где им играть против нашей сборной? Пусть дома скачут, своих дураков хватает.
10:09