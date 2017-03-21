13:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Уэльса планирует базироваться в Краснодаре в случае отбора на ЧМ-2018

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Сборная Уэльса в случае выхода в финальную часть чемпионата мира-2018 в России планирует базироваться в Краснодаре. Об этом сообщил на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. Сборная Уэльса занимает третье место в группе D квалификационного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков в четырех играх.

– Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, национальная команда Уэльса хотела бы сделать Краснодар своей базой, – приводит ТАСС слова Бристоу. – Мы будем поддерживать связь по деталям этого направления.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4112151

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