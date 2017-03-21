Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018

Сборная Уэльса будет базироваться в Краснодаре во время чемпионата мира-2018, если сможет туда пробиться, информирует yugopolis.ru. Об этом во время встречи с губернатором региона рассказал посол Великобритании и Северной Ирландии в РФ Лори Бристоу.

Сейчас сборная Уэльса занимает третье место в группе D отборочного турнира ЧМ-2018. В активе валлийцев шесть очков после четырех сыгранных встреч.

В России к чемпионату будут подготовлены 64 тренировочные базы для команд-участников в 30 городах. На территории Краснодарского края будут расположены 8 тренировочных площадок – по две в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике.