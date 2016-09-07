Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго в отборе ЧМ-2018

В заключительных матчах группы С 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Гватемалы разгромила команду Сент-Винсента и Гренадин со счетом 9:3, а сборная США крупно переиграла Тринидад и Тобаго – 4:0. На первом месте финишировали американцы, на втором – Тринидад и Тобаго. Эти команды прошли в следующий этап турнира.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
4-й раунд
Группа С
6-й тур
Гватемала – Сент-Винсент и Гренадины – 9:3 (4:2)
США – Тринидад и Тобаго – 4:0 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/