05:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго в отборе ЧМ-2018

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В заключительных матчах группы С 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Гватемалы разгромила команду Сент-Винсента и Гренадин со счетом 9:3, а сборная США крупно переиграла Тринидад и Тобаго – 4:0. На первом месте финишировали американцы, на втором – Тринидад и Тобаго. Эти команды прошли в следующий этап турнира.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа С

6-й тур

Гватемала – Сент-Винсент и Гренадины – 9:3 (4:2)

США – Тринидад и Тобаго – 4:0 (1:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/

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