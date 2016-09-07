Сборная США разгромила Тринидад и Тобаго в отборе ЧМ-2018

В заключительных матчах группы С 4-го раунда отборочного турнира чемпионата мира-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Гватемалы разгромила команду Сент-Винсента и Гренадин со счетом 9:3, а сборная США крупно переиграла Тринидад и Тобаго – 4:0. На первом месте финишировали американцы, на втором – Тринидад и Тобаго. Эти команды прошли в следующий этап турнира.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа С

6-й тур

Гватемала – Сент-Винсент и Гренадины – 9:3 (4:2)

США – Тринидад и Тобаго – 4:0 (1:0)