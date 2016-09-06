Сборная Сальвадора отказалась от денег за нужный результат в матче с Канадой

Капитан сборной Сальвадора Нельсон Бонилья на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Канады заявил, что сальвадорский бизнесмен в прошлые выходные пытался финансово простимулировать игроков его команды. Футболистам обещали различные суммы денег в зависимости от результата и времени, сколько каждый проведет на поле - от 30 долларов за минуту в случае победы до 10 долларов за минуту в случае ничьей или минимального поражения. Канадцам, чтобы иметь шансы на проход в следующую стадию отборочного турнира, нужно выиграть с крупным счетом.

- В связи с тем, что мы услышали, хотелось бы прояснить, что игроки сборной Сальвадора против чего-либо подобного, - цитирует Бонилью Reuters. - Мы хотим быть прозрачной командой во всех аспектах, чтобы все знали о том, что происходит у нас.

Напомним, в 2013 году 14 игроков сборной Сальвадора получили пожизненную дисквалификацию за участие в двух договорных матчах.