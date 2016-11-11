Сборная Перу разгромила Парагвай, уступая после первого тайма

Сборная Перу разгромила команду Парагвая в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 4:1. Примечательно, что после первого тайма хозяева были впереди. В активе парагвайцев 15 очков после 11 матчей, у перуанцев – на одно меньше.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Южная Америка

11-й тур

Парагвай - Перу - 1:4 (1:0)

Голы: Риверос, 10 (1:0). Рамос, 49 (1:1). Флорес, 71 (1:2). Куэва, 79 (1). Бенитес, 84 - в свои ворота (1:4).

Парагвай: Баррето, Да Сильва, Гомес, Алонсо (Санта Крус, 75), Морейра, Риверос, Рохас (Альмирон, 68), О. Ромеро, Сантандер (Бенитес, 38), Гонсалес, А. Ромеро.

Перу: Гальесе, Родригес, Рамос, Йотун, Корсо, Трауко (Лойола, 56), Куэва, Каррильо (Поло, 75), Тапия, Герреро (Руидиас, 87), Флорес.

Предупреждения: Каррильо, 35. Рохас, 39. Трауко, 43. Тапия, 70. Алонсо, 74. Риверос, 89.



Судья: Лоустау (Аргентина).

11 ноября.