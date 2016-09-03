Сборная Панамы забила два безответных гола в ворота Ямайки

Сборная Панамы взяла верх над командой Ямайки в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Эта победа гарантировала хозяевам выход в следующий раунд.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
КОНКАКАФ
4-й раунд
Группа В
Панама – Ямайка – 2:0 (1:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/
баламошка
Скоро и нам накидают. Смешно, но скоро тысячные ребята будут наши миллионерам забивать по несколько мячей в лукошко. Причём через себя. Скоро Гаити будет нас унижать. Лучше вместо Кокошек взять пляжников. Хоть они и нонсенс, но раз ребята выигрывают - слава им. И до сих пор не понятно почему у нас олимпийским чемпионам приходится просить о помощи, взывать, а ребята, которые не могут попасть по мячу - миллионеры. Один поднимает штангу каждый день по 100 раз (если бы на меня её положили- я бы обос...) а другие пару раз круглого пнут и выкладывают свои фотки в инстаграмме. Ребзя! Нам надо что-то менять (на чинуш надеяться нечего). Нужно пропагандировать наших художниц, гандболисток, борцов, тех людей, которые это действительно заслужили, а не эту шушеру, которая проигрывает великому Уэльсу 0:3. И что мне после этого счёта делать? Благодарить Всевышнего, что нам не попалась Германия или не дай Боже Словения? Страшенная-престрашенная.
07:06