Сборная Панамы забила два безответных гола в ворота Ямайки

Сборная Панамы взяла верх над командой Ямайки в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Эта победа гарантировала хозяевам выход в следующий раунд.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа В

Панама – Ямайка – 2:0 (1:0)