06:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Панамы забила два безответных гола в ворота Ямайки

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Сборная Панамы взяла верх над командой Ямайки в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 2:0. Эта победа гарантировала хозяевам выход в следующий раунд.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа В

Панама – Ямайка – 2:0 (1:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Скоро и нам накидают. Смешно, но скоро тысячные ребята будут наши миллионерам забивать по несколько мячей в лукошко. Причём через себя. Скоро Гаити будет нас унижать. Лучше вместо Кокошек взять пляжников. Хоть они и нонсенс, но раз ребята выигрывают - слава им. И до сих пор не понятно почему у нас олимпийским чемпионам приходится просить о помощи, взывать, а ребята, которые не могут попасть по мячу - миллионеры. Один поднимает штангу каждый день по 100 раз (если бы на меня её положили- я бы обос...) а другие пару раз круглого пнут и выкладывают свои фотки в инстаграмме. Ребзя! Нам надо что-то менять (на чинуш надеяться нечего). Нужно пропагандировать наших художниц, гандболисток, борцов, тех людей, которые это действительно заслужили, а не эту шушеру, которая проигрывает великому Уэльсу 0:3. И что мне после этого счёта делать? Благодарить Всевышнего, что нам не попалась Германия или не дай Боже Словения? Страшенная-престрашенная.

07:06

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Материалы других СМИ