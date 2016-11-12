06:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Мексики победила в гостях команду США впервые с 1972 года

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Сборная Мексики нанесла поражение команде США в матче отборочного турнира чемпионата со счетом 2:1. Мексиканцам удалось прервать безвыигрышную выездную серию во встречах со Штатами в этих соревнованиях, которая насчитывала семь поединков. Последний раз Мексике удавалось обыгрывать своих соседей в гостях в отборах ЧМ в 1972 году.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

5-й раунд

США – Мексика – 1:2 (0:1)

Голы: Лайюн, 20 (0:1). Вуд, 49 (1:1). Маркес, 89 (1:2).

Удаление: Сальседо, 90+3 (М).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/concacaf/

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