Сборная Мексики одержала волевую победу над Сальвадором

Сборная Мексики взяла верх над командой Сальвадора на выезде в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 со счетом 3:1. При этом гости пропустили гол первыми на 24-й минуте и отыгрались во втором тайме. Мексиканцы гарантировали первое место в турнирной таблице и выход в следующий раунд.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

КОНКАКАФ

4-й раунд

Группа А

Сальвадор – Мексика – 1:3 (1:0)

Голы: Ларин, 24 – с пенальти (1:0). Морено, 52 (1:1). Сепульведа, 58 (1:2). Хименес, 73 – с пенальти (1:3).