Сборная Косово сыграла вничью с Финляндией в первом официальном матче, Хорватия и Турция разошлись миром

Сборные Хорватии и Турции не выявили победителя в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Команды обменялись голами со стандартных положений за две минуты: сначала Иван Ракитич точно пробил с 11-метровой отметки, потом Хакан Чалханоглу забил со штрафного – ему помог рикошет от игрока хорватов. За хозяев сыграл защитник "Локомотива" Ведран Чорлука. Отметим, что поединок проходил без зрителей.

В другой встрече группы I вничью сыграли сборные Финляндии и Косово. Хавбек "Зальцбурга" Валон Бериша, ранее выступавший за сборную Норвегии, стал автором первого гола сборной Косово, которая проводила первый официальный матч в истории. За гостей также сыграл полузащитник "Анжи" Бернард Бериша.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Финляндия – Косово – 1:1 (1:0)

Голы: Араюри, 18 (1:0). В.Бериша, 60 – с пенальти (1:1).

Хорватия – Турция – 1:1 (1:1)