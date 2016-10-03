Сборная Косова на матч с Украиной вызвала Беришу из "Анжи"

Сборная Косова объявила заявку на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии и Украины. В нее вошел один представитель России – хавбек Бернард Бериша из "Анжи".

Полностью заявка косоваров выглядит следующим образом: вратари – Уйкани ("Пиза", Италия), Нуркович ("Травник", Босния и Герцеговина), Хайдин ("Трепча"); защитники – Исмаили ("Хайдук", Хорватия), Ррахмани ("Локомотива", Хорватия), Пачарада ("Зандхаузен", Германия), Пниши ("Грассхопперс", Швейцария), Пердедай ("Мюнхен-1860", Германия); полузащитники – Рашица ("Витесс", Голландия), Целина ("Твенте", Голландия), Б. Бериша ("АНЖИ", Россия), Шала ("Касымпаша", Турция), Битик ("Гоу Эхед Иглз", Голландия), Зенели ("Херенвен", Нидерланды), Халими ("Майнц", Германия), В. Бериша ("Зальцбург", Австрия), Кабаш ("Барселона", Испания), Меха ("Коньяспор", Турция), Зейнулаху ("Унион", Германия), Крюезиу ("Люцерн", Швейцария); нападающие – Буньяку ("Санкт-Галлен", Швейцария), Мукири ("Генчлербирлиги", Турция).

С Хорватией Косово встретится дома 6 октября, с Украиной – в Польше 9 октября.