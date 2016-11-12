22:58 12 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Кабо-Верде без Зе Луиша проиграла Буркина-Фасо

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Сборная Буркина-Фасо на выезде нанесла поражение Кабо-Верде (2:0) в матче африканского отборочного турнира чемпионата мира-2018. По голу забили Бану Диавара и Преюс Накулма. Форвард "Спартака" Зе Луиш не смог помочь хозяевам, так как получил травму бедра на тренировке национальной команды и остался в запасе.

Для Кабо-Верде это поражение стало вторым на данной стадии. Команда идет последней в группе D, где также выступают ЮАР и Сенегал. Буркина-Фасо благодаря сегодняшней победе потеснило южноафриканцев с первой строчки.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Африка

3-й раунд

Группа D

Кабо-Верде – Буркина-Фасо – 0:2 (0:2)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/africa/

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