Сборная Испании поздравила Диегу Косту с днем рождения

Нападающий "Челси" Диегу Коста, находящийся в сборной Испании, получил поздравления с днем рождения от партнеров и работников команды. Помимо праздничного торта 28-летнему форварду подарили ноутбук.
Нападающий "Челси" Диегу Коста, находящийся в сборной Испании, получил поздравления с днем рождения от партнеров и работников команды. Помимо праздничного торта 28-летнему форварду подарили ноутбук.
баламошка
Во время поздравления в центре зала разверзлась земля, изрыгнув в небо лаву и на сцену вышел Сатана, дабы поздравить своего мерзопакостного любимчика.
17:55