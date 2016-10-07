17:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Испании поздравила Диегу Косту с днем рождения

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Нападающий "Челси" Диегу Коста, находящийся в сборной Испании, получил поздравления с днем рождения от партнеров и работников команды. Помимо праздничного торта 28-летнему форварду подарили ноутбук.

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баламошка

Во время поздравления в центре зала разверзлась земля, изрыгнув в небо лаву и на сцену вышел Сатана, дабы поздравить своего мерзопакостного любимчика.

17:55

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