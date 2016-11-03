Сборная Хорватии оштрафована из-за поведения болельщиков на матче с Косово

Хорватский футбольный союз оштрафован за поведение болельщиков в матче отборочного турнира ЧМ-2018 между Хорватией и Косово (6:0). Встреча проходила 6 октября в албанском Шкодере, а во время матча болельщики обеих команд скандировали оскорбительные политические лозунги.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, штраф составил 50 тысяч швейцарских франков. В случае повторения подобных инцидентов последует более жесткое наказание.