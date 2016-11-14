13:54 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Германии встретилась с папой римским

0
0
0

Сборная Германии после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (8:0) встретилась с папой римским Франциском. Немцы подарили папе футболку с автографами. Известно, что понтифик любит футбол и является болельщиком аргентинского "Сан-Лоренсо". 

15 ноября немцам предстоит товарищеский поединок с Италией.

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ