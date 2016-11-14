Сборная Германии встретилась с папой римским

Сборная Германии после победы над Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (8:0) встретилась с папой римским Франциском. Немцы подарили папе футболку с автографами. Известно, что понтифик любит футбол и является болельщиком аргентинского "Сан-Лоренсо".
15 ноября немцам предстоит товарищеский поединок с Италией.
Privataudienz bei Papst Franziskus. Der Heilige Vater empfing #DieMannschaft heute Morgen in Rom. @Pontifex_de pic.twitter.com/jI3qgXG7jC– Die Mannschaft (@DFB_Team) 14 ноября 2016 г.