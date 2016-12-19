Сборная Чили наказана за гомофобные кричалки фанатов

Сборной Чили запрещено проводить два ближайших матча отборочного матча чемпионата мира-2018 в столице страны Сантьяго за поведение болельщиков, сообщает официальный сайт ФИФА. Команда наказана за гомофобные кричалки фанатов. Наказание распространится на поединки с Парагваем и Эквадором. Также федерация должна будет выплатить 30 тысяч швейцарских франков.

Также ФИФА вынесла еще ряд наказаний. За демонстрацию болельщиками политических баннеров в игре с Боснией и Герцеговиной Греческая федерация оштрафована на 80 тысяч швейцарских франков.

Гондурас оштрафован на 40 тысяч также за поведение болельщиков в игре с Панамой. Также команда не сможет провести один поединок в Сан-Педро-Суле.

За различные нарушения оштрафованы федерации Польши (35 тысяч), Аргентины (30 тысяч), Колумбии (25 тысяч), Панамы (25 тысяч), Мексики (20 тысяч) и Венесуэлы (20 тысяч).

Наконец, Соломоновым Островам присуждено поражение в матче квалификации ЧМ-2018 против Таити со счетом 0:3. Игра завершилась победой таитян со счетом 1:0, но за Соломоновы Острова играл дисквалифицированный футболист.