16:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Бельгии начала искать отель в России к ЧМ-2018

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Королевская бельгийская футбольная ассоциация начала поиски гостиницы для национальной команды на время чемпионата мира-2018 в России. Об этом информирует DH.

Сообщается, что подобные меры связаны с тем, что у сборной Бельгии ограниченный бюджет, федерация не хочет платить за отель дороже прямо перед началом турнира.

После трех матчей отборочного турнира ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса лидируют в группе H, имея в своем активе девять очков при разности забитых и пропущенных 13:0.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ALEX***di.ru

А в каком городе собираются искать ? больше 10 городов и расстояниями между ними не маленькие. Россия по территории далеко не Бельгия)))

17:21

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