Сборная Бельгии начала искать отель в России к ЧМ-2018

Королевская бельгийская футбольная ассоциация начала поиски гостиницы для национальной команды на время чемпионата мира-2018 в России. Об этом информирует DH.

Сообщается, что подобные меры связаны с тем, что у сборной Бельгии ограниченный бюджет, федерация не хочет платить за отель дороже прямо перед началом турнира.

После трех матчей отборочного турнира ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса лидируют в группе H, имея в своем активе девять очков при разности забитых и пропущенных 13:0.