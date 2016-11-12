Сборная Азербайджана привезла из Белфаста восемь новых телевизоров

Сборная Азербайджана привезла в Баку из Белфаста восемь новых телевизоров, сообщает Sky Sports. Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Северной Ирландии (0:4) телевизоры общей стоимостью 12 тысяч фунтов были доставлены в гостиницу команды.
Для этого работникам магазина электроники пришлось совершить две поездки. Покупка включала в себя три 72-дюймовые плазменные панели. После матча телевизоры в аэропорт Белфаста доставил фургон, который оплатила азербайджанская команда.
Андрей Палыч 1979
А эти телики азеры пихнут.Поехали мяч попинать и закупились
22:41
Korvin
И четыре банки...
22:23
streletc1783
чтобы это значило?
22:00
serenky25
Ну так отблагодарили. До матча взятка, а после благодарность.
21:55