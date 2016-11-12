Сборная Азербайджана привезла из Белфаста восемь новых телевизоров

Сборная Азербайджана привезла в Баку из Белфаста восемь новых телевизоров, сообщает Sky Sports. Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Северной Ирландии (0:4) телевизоры общей стоимостью 12 тысяч фунтов были доставлены в гостиницу команды.

Для этого работникам магазина электроники пришлось совершить две поездки. Покупка включала в себя три 72-дюймовые плазменные панели. После матча телевизоры в аэропорт Белфаста доставил фургон, который оплатила азербайджанская команда.