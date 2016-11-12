21:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Азербайджана привезла из Белфаста восемь новых телевизоров

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Сборная Азербайджана привезла в Баку из Белфаста восемь новых телевизоров, сообщает Sky Sports. Перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Северной Ирландии (0:4) телевизоры общей стоимостью 12 тысяч фунтов были доставлены в гостиницу команды.

Для этого работникам магазина электроники пришлось совершить две поездки. Покупка включала в себя три 72-дюймовые плазменные панели. После матча телевизоры в аэропорт Белфаста доставил фургон, который оплатила азербайджанская команда.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Андрей Палыч 1979

А эти телики азеры пихнут.Поехали мяч попинать и закупились

22:41

Korvin

И четыре банки...

22:23

streletc1783

чтобы это значило?

22:00

serenky25

Ну так отблагодарили. До матча взятка, а после благодарность.

21:55

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