Сборная Армении обыграла Черногорию, уступая 0:2

В игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Армении, проигрывая 0:2, сумела вырвать победу у сборной Черногории – 3:2. Победный мяч на 93-й минуте забил нападающий "Маритиму" Геворг Газарян.
В составе хозяев поля игровую практику получили нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, а также форвард "Мордовии" Артур Саркисов. В составе гостей все 90 минут на поле провел нападающий "Динамо" Фатош Бечирай, записавший на свой счет голевую передачу.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Европа
Группа E
Армения – Черногория – 3:2 (0:2)
Голы: Кояшевич, 36 (0:1). Йоветич, 38 (0:2). Григорян, 50 (1:2). Ароян, 74 (2:2). Казарян, 90+4 (3:2).
Армения: Бегларян, Мкоян, Айрапетян, Ароян, Восканян, Казарян, Пизелли (Оганесян, 81), Мхитарян, Малакян, Григорян, Корян (Саркисов, 59).
Черногория: Божович, Баша, Савич, Вешович (Мугоша, 86), Стойкович, Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Йоветич, Бечирай.
Предупреждения: Вукчевич, 16. Малакян, 19. Ароян, 81. Баша, 90+1.
Судья: Краловец (Чехия).
11 ноября. Ереван. Стадион Republic Stadium(Vazgen Sargsyan).
Esperanza60
Хотя футбол был так себе, но сборная Армении показала характер и выиграла у одного из лидеров группы. Молодцы!
22:09
Armen70
кто не смотрел,очень многое потерял.не просто победили а с характером,чего и русской сборной желаю!!!!!!!!
22:06
streletc1783
армения как всегда - начинает играть когда уже всё проиграно.
22:02
psevdonim777
вай вай вай вай...............
22:01
_SpM_
России учиться как надо выигрывать, причем у лидера группы
21:59