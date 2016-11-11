Сборная Армении обыграла Черногорию, уступая 0:2

В игре отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Армении, проигрывая 0:2, сумела вырвать победу у сборной Черногории – 3:2. Победный мяч на 93-й минуте забил нападающий "Маритиму" Геворг Газарян.

В составе хозяев поля игровую практику получили нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, а также форвард "Мордовии" Артур Саркисов. В составе гостей все 90 минут на поле провел нападающий "Динамо" Фатош Бечирай, записавший на свой счет голевую передачу.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа E

Армения – Черногория – 3:2 (0:2)

Голы: Кояшевич, 36 (0:1). Йоветич, 38 (0:2). Григорян, 50 (1:2). Ароян, 74 (2:2). Казарян, 90+4 (3:2).

Армения: Бегларян, Мкоян, Айрапетян, Ароян, Восканян, Казарян, Пизелли (Оганесян, 81), Мхитарян, Малакян, Григорян, Корян (Саркисов, 59).

Черногория: Божович, Баша, Савич, Вешович (Мугоша, 86), Стойкович, Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Йоветич, Бечирай.

Предупреждения: Вукчевич, 16. Малакян, 19. Ароян, 81. Баша, 90+1.

Судья: Краловец (Чехия).

11 ноября. Ереван. Стадион Republic Stadium(Vazgen Sargsyan).