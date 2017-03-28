19:33 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Сборная Аргентины без Месси победила в одной встрече из семи

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Дисквалификация нападающего Лионеля Месси с точки зрения статистических данных не сулит для сборной Аргентины ничего хорошего. В отборочной кампании ЧМ-2018 национальная команда крайне плохо выступает, когда форвард "Барселоны" находится вне состава.

Так, из семи встреч без Месси только в одной была одержана победа. В четырех была зафиксирована ничья. Два поединка закончились поражениями. Процент побед без Месси составил 14,3.

Когда Месси выходил играть, то сборная Аргентины в 83,3 процента случаях выигрывала. В шести играх были одержаны пять побед. Еще один поединок завершился поражением.

Напомним,  Месси дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи в поединке отборочного турнира ЧМ-2018 против Чили (1:0). Отмечается, что аргентинец в грубой форме оскорбил как самого арбитра, так и его мать.

 

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Материалы REN-TV

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