Савин стал послом Самары на ЧМ-2018

Бывший нападающий "Крыльев Советов", а ныне телеведущий и комментатор Евгений Савин стал послом Самары на чемпионате мира в России, информирует welcome2018.com.

Савин посетил строительную площадку стадиона "Самара Арена", который примет матчи ЧМ, затем встретится с участниками программы "Городские волонтеры", а вечером на стадионе "Металлург" сыграет в традиционном матче, посвященном дню рождения самарского клуба.

– Самара – футбольный город, и теперь в нем будет такой классный современный стадион, – отметил Савин. – Всегда рад побывать здесь, мою игру за "Крылья" мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встречи в Лондоне. Это было замечательное время, и я невероятно рад, что стану частью команды послов Самары как города – организатора чемпионата мира.