Саутгейту предложат четырехлетний контракт в сборной Англии

Футбольная ассоциация (FA) намерена оставить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной, сообщает The Telegraph. Ему предложат четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона фунтов в год и возможностью расторжения после чемпионата мира-2018. Напомним, что Саутгейт временно возглавил сборную Англии после отставки Сэма Эллардайса, уличенного в коррупции. Под руководством экс-наставника молодежки англичане в отборочном турнире ЧМ-2018 победили Мальту (2:0), сыграли вничью со Словенией (0:0) и разгромили Шотландию (3:0). Сегодня им предстоит провести товарищеский поединок с Испанией.