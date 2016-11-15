09:30 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Саутгейту предложат четырехлетний контракт в сборной Англии

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Футбольная ассоциация (FA) намерена оставить Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной, сообщает The Telegraph. Ему предложат четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона фунтов в год и возможностью расторжения после чемпионата мира-2018. Напомним, что Саутгейт временно возглавил сборную Англии после отставки Сэма Эллардайса, уличенного в коррупции. Под руководством экс-наставника молодежки англичане в отборочном турнире ЧМ-2018 победили Мальту (2:0), сыграли вничью со Словенией (0:0) и разгромили Шотландию (3:0). Сегодня им предстоит провести товарищеский поединок с Испанией.

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