Саутгейт вызвал Лингарда и Рэшфорда в сборную Англии

Стал известен состав сборной Англии на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Мальты (8 октября) и Словении (11 октября). В национальную команду в числе прочих приглашены молодые игроки "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд.

Полностью заявка команды выглядит следующим образом: вратари - Форстер ("Саутгемптон"), Харт ("Торино", Италия), Хитон ("Бернли"); защитники - Бертран ("Саутгемптон"), Кэйхилл ("Челси"), Ягелка ("Эвертон"), Г.Джонсон ("Стоук Сити"), Роуз, Уокер (оба - "Тоттенхэм"), Смоллинг ("Манчестер Юнайтед"), Стоунс ("Манчестер Сити"); полузащитники - Дайер, Алли (оба - "Тоттенхэм"), Хендерсон ("Ливерпуль"), Осклейд-Чемберлейн ("Арсенал"), Руни, Лингард (оба - "Манчестер Юнайтед"), Антонио ("Вест Хэм"), Стерлинг ("Манчестер Сити"); нападающие - Уолкотт ("Арсенал"), Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Старридж ("Ливерпуль"), Варди ("Лестер").

Напомним, что в ближайших матчах со сборной Англии будет работать Гарет Саутгейт, сменивший Сэма Эллардайса. Последний был отправлен в отставку всего через два месяца после назначения, поскольку был уличен в коррупции.