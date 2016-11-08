Саутгейт встал на защиту Смоллинга и Шоу

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что защитники "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу и Крис Смоллинг действительно не могут играть из-за повреждений. Оба игрока пропустят матчи национальной команды против Шотландии (11 ноября) и Испании (15 ноября).

После матча 11-го тура премьер-лиги против "Суонси" (3:1) с критикой в адрес футболистов обрушился главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью. Португалец заявил, что Шоу и Смоллинг могли бы выйти на поле, но не захотели этого сделать.

- Я хорошо знаю Люка, у него была действительно серьезная травма, - приводит ВВС слова Саутгейта. - Лего судить о людях со стороны, не зная, что на самом деле происходит. Я не думаю, что они могут выйти на поле.