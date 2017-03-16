Саутгейт объяснил, почему не вызвал в сборную Англии Руни, Уолкотта и Кэрролла

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил почему не вызвал в состав национальной команды нападающих Уэйна Руни, Тео Уолкотта и Энди Кэрролла. Английская сборная встретится с командой Германии в рамках товарищеского матча 22 марта, а 26-го числа проведет игру против Литвы в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2018.

– Недавно я разговаривал с Руни, – приводит BBC слова Саутгейта. – Его травма и недостаток игровой практики в последнее время послужили поводом для моего решения. Мне очень нравится Энди Кэрролл, но ему по-прежнему не хватает времени на поле в клубе. Невызов Уолкотта в сборную Англии – очень сложное решение.