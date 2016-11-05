Саутгейт не уверен, что хочет остаться главным тренером сборной Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт не уверен, что легко согласится остаться в руля команды после окончания временного соглашения. Срок этого соглашения истекает после матчей со сборными Шотландии (11 ноября) и Испании (15 ноября).

– Есть большая разница в том, на какой срок брать на себя такую ответственность: до лета, на полтора года, на три года, – цитирует AFP Саутгейта. – Не думаю, что так просто взять и сказать: "Да, я хочу эту работу". Мне нужно все оценить, подумать, как это может повлиять на мою семью и здоровье.