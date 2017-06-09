Саудовская Аравия извинилась за неучастие сборной в минуте молчания в матче с Австралией

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла извинения за поведение сборной перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Австралии (2:3). Игроки команды не выстроились на минуту молчания в память о жертвах терактов в Лондоне и Манчестере.

"Мы глубоко сожалеем и приносим извинения за то, что некоторые члены команды не приняли участие в минуте молчания перед матчем в Аделалиде. Игроки не хотели оскорбить память жертв или выразить недовольство тем, кто пострадал от трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии порицает все акты терроризма и выражает свои искренние соболезнования народу Великобритании", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня в Лондоне трое террористов совершили наезд на пешеходов, после чего устроили резню. В результате этого погибли семь человек, еще 48 попали в больницу. 22 мая в Манчестере на стадионе "Манчестер Арена" произошел взрыв на концерте певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 человека, еще 75 получили ранения.