Саттон раскритиковал Руни

Бывший игрок сборной Англии Крис Саттон раскритиковал нападающего Уэйна Руни. По мнению 43-летнего англичанина, форвард не дал Харри Кейну​ проявить себя во вчерашнем матче со Словакией.

- Главный тренер сборной Англии должен поговорить со своим капитаном и сказать ему, чтобы тот играл выше, - написал Саттон в своей колонке на Daily Mail. - Кейн был изолирован в матче со Словакией, и это убило его игру. Чтобы быть наиболее эффективным, он нуждается в игроках вокруг себя, во взаимодействии с ними. Руни же не может определиться где он играет - то ли в полузащите, то ли в нападении. Он хороший футболист, но если не играет на Кейна, то страдает вся команда. Англия была недостаточно изобретательна в игре со словаками.