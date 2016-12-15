Санкт-Петербург закупит автобусы для ЧМ-2018 на 2,26 миллиарда рублей

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга принял решение о покупке 121 автобуса для Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018, сообщает "Экономика сегодня". Сегодня были объявлены торги, начальная цена составляет 2,267 миллиарда рублей. Автобусы будут следовать по специальным шаттловым маршрутам. На будущий год транспортным комитетом запланированы траты на транспорт в размере 10 917 400 000 рублей. В эту сумму входит закупка троллейбусов, вагонов метрополитена, железнодорожных вагонов для области.

В комитете также добавили, что денежные средства будут потрачены и на окраску и брендирование автобусов. На Кубке конфедераций транспорт будет одного цвета и с символикой Кубка, а для чемпионата автобусы перекрасят и поставят на них уже другой бренд.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира чемпионата мира-2018, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.