17:41 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Санкт-Петербург в 2017 году выделит 21 миллион рублей на волонтеров ЧМ-2018

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В бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год запланированы траты на волонтерскую программу ЧМ-2018 в размере 21 496 700 рублей, утверждает "Экономика сегодня". Деньги пойдут на подготовку, оснащение, учебу и организацию встречи волонтеров с представителями ФИФА. Это почти на 2 миллиона больше, чем было запланировано изначально (19,6 миллиона). 

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

Дополнительная информация

https://rueconomics.ru/212504-smolnyi-vydelil-na-futbolnyh-volonterov-bolee-21-mln-rublei

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а на стадион сколько?

17:47

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