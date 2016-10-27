16:12 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Санкт-Петербург к ЧМ-2018 закупит 125 автобусов за 2,267 миллиарда рублей

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Петербургский комитет по транспорту объявил итоги торгов на поставку автобусов к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира 2018 года, сообщает saint-petersburg.ru. Конкурс выиграла компания "Национальный оператор общественного транспорта", сервисный центр завода "Волгобас" в Москве. Она до конца марта 2017 года должна предоставить городу 125 автобусов большой вместимости для обслуживания повышенного пассажиропотока. Победитель конкурса снизил стартовую цену торгов с 2,29 миллиарда до 2,267 миллиарда. 

В Санкт-Петербурге состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира (включая поединок сборной России), 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://saint-petersburg.ru/m/society/dolbish/353203/

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Материалы REN-TV

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баламошка

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