Санкт-Петербург к ЧМ-2018 закупит 125 автобусов за 2,267 миллиарда рублей

Петербургский комитет по транспорту объявил итоги торгов на поставку автобусов к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира 2018 года, сообщает saint-petersburg.ru. Конкурс выиграла компания "Национальный оператор общественного транспорта", сервисный центр завода "Волгобас" в Москве. Она до конца марта 2017 года должна предоставить городу 125 автобусов большой вместимости для обслуживания повышенного пассажиропотока. Победитель конкурса снизил стартовую цену торгов с 2,29 миллиарда до 2,267 миллиарда.

В Санкт-Петербурге состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира (включая поединок сборной России), 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место ЧМ-2018.