Наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли может стать главным тренером сборной Аргентины, утверждает Ole. Официально об этом объявят уже на следующей неделе – контракт будет подписан на пять лет. Недавно Сампаоли отметил, что очень хотел бы поработать с нападающим Аргентины и "Барселоны" Лионелем Месси.

Напомним, ранее стало известно, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) приняло решение уволить с поста главного тренера национальной команды Эдгардо Баусу. В отборочной группе ЧМ-2018 Аргентина занимает 5-е место. Напрямую на турнир, который пройдет в России, попадают только первые четыре сборные группы.