Самарские студенты помогут строить объекты ЧМ-2018

Студенческие отряды в Самаре привлекут к подготовке города к чемпионату мира-2018, сообщает 63.ru. Данный вопрос обсудили на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями студотрядов. Глава региона отметил, что помимо завершения строительства стадиона на ближайшие два года запланированы работы по благоустройству территории вокруг него и города в целом. Вероятно, к ним и привлекут студентов.

Проработать варианты сотрудничества поручили вице-губернатору Александру Фетисову, который курирует подготовку Самары к ЧМ-2018.

Самара примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал. Стадион "Самара-Арена" должен быть сдан к концу этого года.