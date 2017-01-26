17:37 26 января | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Самарские студенты помогут строить объекты ЧМ-2018

0
0
0
1

Студенческие отряды в Самаре привлекут к подготовке города к чемпионату мира-2018, сообщает 63.ru. Данный вопрос обсудили на встрече губернатора Николая Меркушкина с представителями студотрядов. Глава региона отметил, что помимо завершения строительства стадиона на ближайшие два года запланированы работы по благоустройству территории вокруг него и города в целом. Вероятно, к ним и привлекут студентов.

Проработать варианты сотрудничества поручили вице-губернатору Александру Фетисову, который курирует подготовку Самары к ЧМ-2018.

Самара примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал. Стадион "Самара-Арена" должен быть сдан к концу этого года.

Дополнительная информация

http://63.ru/text/newsline/259479048597504.html?full=3

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

lokofanat

На Крестовский их сперва направьте, там не справляются- придавило деньгами!

17:47 26 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ