РЖД вложат 8,4 миллиарда рублей в реконструкцию вокзалов к ЧМ-2018

РЖД инвестируют 8,4 миллиарда рублей в подготовку 31 железнодорожного вокзала к чемпионату мира-2018, сообщает РБК. Средства пойдут на реконструкцию, усовершествование систем безопасности и создание условий для маломобильных групп населения. Планируется установка лифтов, пандусов и спецподъемников, обустройство заниженных билетных касс с индукционными системами для слабослышащих, а также различные тактильные указатели и знаки для пассажиров с нарушениями зрения. Также будут установлены электронные табло для информирования пассажиров на русском и английском языке и станции для зарядки мобильных устройств.

Основные работы стартуют в январе 2017 года. В РЖД отметили, что 18 вокзалов (9 в Москве, 7 в Сочи и 2 в Казани) уже соответствуют международным стандартам транспортной инфраструктуры. ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.