Рыжиков, Набиуллин, Зиннуров, Скулкина и Калимуллина - послы ЧМ-2018 от Казани

В Казани прошла торжественная презентация послов столицы Татарстана как города-организатора чемпионата мира 2018 года. Как сообщает портал Welcome2018.com, ими стали игроки "Рубина" Эльмир Набиуллин и Сергей Рыжиков, ватерполист Ирек Зиннуров​, актриса Екатерина Скулкина и певица Эльмира Калимуллина. Они должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов - организаторов ЧМ-2018 в информационном пространстве, участвовать в официальных мероприятиях.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.