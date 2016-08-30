11:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Рыжиков, Набиуллин, Зиннуров, Скулкина и Калимуллина - послы ЧМ-2018 от Казани

0
0
0
1

В Казани прошла торжественная презентация послов столицы Татарстана как города-организатора чемпионата мира 2018 года. Как сообщает портал Welcome2018.com, ими стали игроки "Рубина" Эльмир Набиуллин и Сергей Рыжиков, ватерполист Ирек Зиннуров​, актриса Екатерина Скулкина и певица Эльмира Калимуллина. Они должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов - организаторов ЧМ-2018 в информационном пространстве, участвовать в официальных мероприятиях.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/67683/

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Igrok Igorek

Калимуллина посимпатичнее Гариповой. Долго еще эта "ошибка" первого "Голоса" в Татарстане будет сказываться...

11:31

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ