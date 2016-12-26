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Руслан Нигматуллин: "Стадион на Крестовском станет украшением Санкт–Петербурга"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал завершение строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Нигматуллин отметил, что арена производит достойное впечатление.

– Строительство стадиона на Крестовском было грандиозным. Правда, бюджет, затраченный на строительство, вырос в несколько раз. Сложно сказать, чем вызван такой скачек.

Не так давно я проезжал мимо него, видел всю эту красоту. Получилось симпатично. Как бы то ни было, уложились в срок. Пусть и с небольшими шероховатостями, но арену все же достроили. Успеет и "Зенит" сыграть, и матчи Кубка конфедераций провести. Думаю, этот стадион станет украшением Санкт – Петербурга. Впечатление производит достойное. (Любовь КОНЯЕВА)

Санкт-Петербург: построили! //
10 чудес "Крестовского"

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