Руслан Нигматуллин: "Стадион на Крестовском станет украшением Санкт–Петербурга"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал завершение строительства стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Нигматуллин отметил, что арена производит достойное впечатление.

– Строительство стадиона на Крестовском было грандиозным. Правда, бюджет, затраченный на строительство, вырос в несколько раз. Сложно сказать, чем вызван такой скачек.

Не так давно я проезжал мимо него, видел всю эту красоту. Получилось симпатично. Как бы то ни было, уложились в срок. Пусть и с небольшими шероховатостями, но арену все же достроили. Успеет и "Зенит" сыграть, и матчи Кубка конфедераций провести. Думаю, этот стадион станет украшением Санкт – Петербурга. Впечатление производит достойное. (Любовь КОНЯЕВА)

Санкт-Петербург: построили! //

10 чудес "Крестовского"