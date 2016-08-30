15:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Руни завершит карьеру в сборной Англии после ЧМ-2018

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Капитан сборной Англии Уэйн Руни объявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира-2018, сообщает Sky Sports. Этой осенью игроку исполнится 31 год. Он с 2003 года выступает за национальную команду. На его счету 115 матчей и 53 гола в футболке сборной Англии. В отборочном турнире ЧМ-2018 англичане сыграют с Шотландией, Литвой, Словенией, Словакией и Мальтой​.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.

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