Руни останется капитаном сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подчеркнул, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сохранит капитанскую повязку. Форвард был назначен капитаном национальной команды летом 2014 года, после того как предыдущий капитан Стивен Джеррард и его ассистенты Эшли Коул и Фрэнк Лэмпард завершили международную карьеру.

- Руни будет капитаном, я говорил об этом сразу, - цитирует специалиста Telegraph. – Но Уэйн не должен ожидать, что будет в стартовом составе на каждую игру. Очень важно, чтобы он проявлял свои лидерские качества. Когда я играл за сборную, у нас была успешная команда, потому что все были в какой-то мере капитанами, лидерами. Это ключевая область. Уэйн будет капитаном всегда, но нужны и другие кандидатуры.

31-летний Руни провел за сборную 118 матчей, в которых забил 53 гола. Саутгейт 30 ноября был утвержден на пост главного тренера на постоянной основе.