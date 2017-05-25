Руни не попал в состав сборной Англии на матчи с Францией и Шотландией

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни не получил вызов в сборную Англии на июньские матчи с Шотландией и Францией. 31-летний форвард, который провел за сборную 119 матчей, в нынешнем сезоне в премьер-лиге сыграл только в 15 встречах.

Всего в сборную вызваны 25 игроков: вратари – Джек Батлэнд ("Стоук Сити"), Фрейзер Форстер ("Саутгемптон"), Джо Харт ("Торино", Италия), Том Хитон ("Бернли"); защитники – Райан Бертранд ("Саутгемптон"), Гэри Кэйхилл ("Челси"), Натаниэл Клайн ("Ливерпуль"), Аарон Крессуэлл ("Вест Хэм"), Бен Гибсон ("Мидлсбро"), Фил Джоунс ("Манчестер Юнайтед"), Крис Смоллинг ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Тоттенхэм"), Кайл Уокер ("Тоттенхэм"); полузащитники – Деле Алли ("Тоттенхэм"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Адам Лаллана ("Ливерпуль"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Джейк Ливермор ("Вест Бромвич"), Алекс Окслейд-Чемберлен ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"); нападающие – Джермейн Дефо ("Сандерленд"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Джейми Варди ("Лестер").